La Roma sta per sferrare un altro colpo a sorpresa sul mercato dopo la chiusura per Castro e Koulierakis. Il ds D'Amico ha infatti presentato un'offerta da 25 milioni per assicurarsi Givairo Read del Feyenoord che prenderebbe il posto di Celik sulla fascia destra. Il terzino classe 2006, in grado di giocare su entrambe le fasce e ha superato la concorrenza di Fresneda. Secondo il noto esperto Fabrizio Romano il club giallorosso avrebbe già offerto 25 milioni per superare la proposta del Nottingham Forrest. Attesi sviluppi.

Read, il nuovo Dumfries

Il debutto contro la Roma, poi la scalata

Il talento olandese di origini surinamesi, nato ad Amsterdam nel 2006, si è consacrato nell'ultima Eredivisie sotto la gestione tecnica di RobinUn impiego costante da 16 presenze complessive, condite da un gol e tre assist, che ha certificato la nascita di un laterale moderno: 175 centimetri di pura accelerazione, abile sia in fase di ripiegamento che nella spinta offensiva tanto che si sono sprecati i paragoni con Dumfries appena passato al Real Madrid. L’unico vero punto interrogativo riguarda la. Nella stagione 2025-26 ha infatti riportatoche lo hanno costretto a uno. Un problema che aveva momentaneamente raffreddato anche l’interesse del Bayern Monaco, senza però incidere sulla considerazione del suo valore tecnico: una volta recuperato, Read è tornato stabilmente in campo e oggi è nuovamente uno dei giovani terzini più ricercati sul mercato europeo.Dotato di una strabiliante velocità e di un'ottima tecnica di base, il ventenne interpreta il ruolo in chiave moderna. Non si limita a difendere con ordine, ma ara la fascia destra offrendo una spinta costante in fase offensiva. Questa completezza lo ha reso un punto fermo anche delle selezioni giovanili dei Paesi Bassi, dove ha brillato guidando l'Under-19 al titolo di Campione d'Europa. Le sue prestazioni di alto livello in Eredivisie e innon sono passate inosservate agli occhi dei top club. Il Nottingham Forest ha già tentato l'assalto con un'offerta da 19 milioni di euro, rispedita al mittente dal club olandese. Nelle ultime ore, però, è la Roma a fare sul serio, intenzionata a regalarsi un profilo di prospettiva.