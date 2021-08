Roma, contusione alla caviglia per Pellegrini. Shomurodov si allena in albergo

Veretout sta tornando a disposizione, il numero 7 è rientrato in albergo con una fasciatura ma il problema non è grave. Cristante si è allenato a parte, gol di El Shaarawy in partitella

Redazione

È tornato nel mondo Roma il neo campione d'Europa Bryan Cristante, per la prima volta alle dipendenze di José Mourinho. Il numero 4 giallorosso ha svolto un riscaldamento di gruppo e una seduta a parte. La buona notizia della giornata dal ritiro portoghese è il ritorno di Jordan Veretout che si sta progressivamente allenando sempre più con il gruppo. Colpo alla caviglia per Lorenzo Pellegrini, che comunque ha terminato l'allenamento per poi tornare in albergo con una fasciatura alla caviglia.

Non si è allenato con il resto della squadra Shomurodov in attesa dell'ufficializzazione da parte del club. L'ormai ex giocatore del Genoa si sta preparando a parte con preparatori atletici in una sala del resort, messa a disposizione per il calciatore. Nella partitella bellissimo gol di El Shaarawy di tacco, immortalato dalle telecamere a bordocampo e accolto dall'esultanza dei compagni.