Mourinho-Cristante, è subito feeling: José si ferma per una “lezione” di tattica

Lo Special One si è subito fermato con Bryan nella seduta di stamattina: l'obiettivo è metterlo al centro della sua squadra

Questione di feeling: quello che sembra essere scattato subito tra Mourinho e Cristante dopo le belle parole spese durante gli Europei. Neanche il tempo di arrivare in ritiro che lo Special One si è fermato alcuni minuti accanto al suo centrocampista per una “lezione” di tattica nella seduta di stamattina, nella quale Bryan ha svolto alcuni esercizi con i compagni per poi svolgere una seduta a parte. L’obiettivo è metterlo al centro della sua Roma, a maggior ragione che adesso l’obiettivo Xhaka è sfumato e Villar è infortunato.