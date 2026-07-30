La Roma sta lavorando sotto traccia per l'esterno offensivo, secondo il giornalista Alfredo Pedullà c'è ancora Antonio Nusa in cima ai desideri. Per Abde Ezzalzouli il costo del cartellino è eccessivo e - sempre secondo Pedullà - sarebbe un depistaggio. Il vero obiettivo sarebbe il norvegese e i contatti stanno andando avanti in queste ore per arrivare all'intesa dopo il sì del calciatore alla destinazione. Non è una cosa impossibile, e non è una cosa conclusa. La Roma vuole regalare un altro colpo importante dopo Castro a Gasperini.