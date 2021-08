Xhaka subito in gol con l’Arsenal: segna di testa nell’amichevole col Chelsea

Il centrocampista svizzero, al centro di una telenovela di calciomercato con la Roma, è tornato dopo l'Europeo unendosi ai compagni dell'Arsenal andando subito in gol

Mentre dall’Inghilterra rimbalzano con insistenza le voci riguardanti la proposta di rinnovo del contratto da parte dell’Arsenal nei confronti di Granit Xhaka, il centrocampista oggi è sceso in campo nell’amichevole contro il Chelsea. Lo svizzero, seguito a lungo dalla Roma ma ora decisamente lontano, è entrato in campo al 40' del primo tempo al posto di Thomas e al 69' ha realizzato la rete del momentaneo 1-1. Sempre nella ripresa, al 72', il Chelsea ha trovato la rete del raddoppio con Abraham. Xhaka ha approfittato del corner di Pepe per battere il portiere con un preciso colpo di testa. Xhaka si è unito pochi giorni fa al resto dei compagni dopo le vacanze post-Europeo, il suo futuro potrebbe essere ancora all'Emirates mentre la Roma cerca l'alternativa.