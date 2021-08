Florenzi verso la Spagna: ci pensa il Siviglia

Il laterale azzurro può tornare in Liga dopo l'esperienza al Valencia

Spagna, Francia... e di nuovo Spagna: potrebbe essere ancora in Liga il futuro di Alessandro Florenzi, che già è passato di recente al Valencia. A lui sta pensando il Siviglia di Monchi. Il terzino azzurro non è partito con Cristante e Shomurodov per unirsi al ritiro della Roma in Portogallo ed è a tutti gli effetti un esubero. Al suo entourage il compito di trovare una sistemazione prima della fine del mercato che gli consenta di giocare titolare e strappare il pass per i prossimi Mondiali. Intanto si allenerà insieme agli altri calciatori su cui Mourinho non fa affidamento a Trigoria. In Italia invece piace alla Fiorentina, ma l'affare è complicato per le richieste di ingaggio.