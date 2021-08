Dalla Germania: Delaney può lasciare il Borussia Dortmund per 10 milioni

L'alternativa a Xhaka potrebbe arrivare ad una cifra sostenibile

La Roma è alla ricerca di alternative a Granit Xhaka, sempre più lontano dalla Capitale. Fra i nomi in orbita giallorossa c'è anche quello di Thomas Delaney, calciatore del Borussia Dortmund. Il danese, in scadenza di contratto nel 2022, potrebbe lasciare la Bundesliga per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, secondo quanto riporta la Bild. Un costo non certo proibitivo ma ciò che potrebbe frenare la trattativa è l'età: 30 anni. Se la Roma dovesse scegliere un altro profilo in alternativa a Xhaka vorrebbe puntare su un calciatore più giovane, più di prospettiva. In questo senso i nomi di Koopmeiners e Zakaria sarebbero più idonei al progetto giallorosso.