Il Trabzonspor di Peres o il Molde: come giocano le euro-avversarie della Roma

I giallorossi sfideranno la vincente del match tra turchi e norvegesi. Scopriamo insieme i due potenziali ostacoli al girone di Conference League

Valerio Salviani

Il Trabzonspor di Bruno Peres, Gervinho e Hamsik, o il Molde leader nel campionato norvegese. La Roma scopre la sua potenziale avversaria negli spareggi per accedere ai gironi di Uefa Europa Conference League, la nuova competizione continentale che si va ad aggiungere a Champions e Europa League. La squadra di Mourinho, affronterà la vincente del match tra i turchi e i norvegesi, in una sfida che si giocherà il 19 e 26agosto. Un sorteggio non dolcissimo (e una trasferta lontana) per uno spareggio, ma alla portata dei giallorossi, che non voglio mancare la qualificazione al torneo di Uefa Europa Conference League.

Trabzonspor: come gioca e probabile formazione

Se la Roma dovrà sfidare il Trabzonspor, almeno per due giocatori sarà un match speciale. Il mercato ha portato fino a Trebisonda Bruno Peres e Gervinho, due che nella capitale si conoscono bene. Il brasiliano e l'ivoriano sono stati i pezzi grossi del mercato, insieme a Marek Hamsik, tornato a giocare una competizione europea dopo l'esperienza nel campionato cinese. Il Trabzonspor, arrivato quarto nell'ultima Super Lig, si candida per una stagione da protagonista in Turchia e spera di poter dire la sua anche in Europa. Il giocatore più importante in squadra è il capitano Ugurcan Cakir, portiere della nazionale turca, che ha già giocato quest'estate all'Olimpico nella sfida di Euro 2020 contro l'Italia, finita 3-0 per gli Azzurri. In difesa Vitor Hugo, altra conoscenza della Serie A con un passato alla Fiorentina.

Probabile formazione Trabzonspor

(4-3-3) Cakir; Bruno Peres, Ie, Hugo, Trondsen; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.

Molde: come gioca e probabile formazione

Il Molde arriva in forma alla sfida con il Trabzonspor. I norvegesi sono in pieno campionato, cominciato lo scorso maggio, e al primo posto in classifica. Nell'ultima stagione si sono qualificati alla Uefa Europa Conference League chiudendo al secondo posto. Il Molde è decisamente una squadra modesta, ma la voglia di continuare a stupire e la forza di un gruppo che domina il suo campionato non sono da sottovalutare. L'attacco è sulle spalle del classe 1994 Omojuanfo, che in campionato sta viaggiando alla media di un gol a partita. Se i norvegesi riusciranno a superare l'ostacolo Trabzonspor, le attenzioni di Mourinho dovranno essere rivolte soprattutto a lui.

Probabile formazione Molde

(4-2-3-1) Linde; Knudtzon, Bjornbak, Sinyan, Haugen; Aursnes, Hussain; Grodem, Eikrem, Brynhildsen; Omojuanfo.