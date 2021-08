Shomurodov, ecco la firma con la Roma: ora attesa solo l’ufficialità

L'attaccante uzbeko è già in Portogallo in ritiro e se l'ufficialità arriverà in serata da domani potrà allenarsi con i compagni

Redazione

Finalmente ci siamo. Eldor Shomurodov ha firmato questo pomeriggio - riporta Sky Sport - il contratto che lo legherà alla Roma. Lo ha fatto direttamente in Portogallo, a Faro, dove è arrivato ieri sera insieme a Cristante dopo aver sostenuto le visite mediche nella capitale nella giornata di sabato. Oggi non si è allenato con la squadra ma lo ha fatto a parte in albergo, proprio in attesa della firma e dell'ufficialità. Da domani si unirà ai compagni ed entrerà a far parte davvero della Roma.

Per averlo i giallorossi verseranno 17,5 milioni di euro più 2,5 di bonus: la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Al Genoa anche il 10% sulla futura rivendita dell'uzbeko. Sarà il terzo attaccante della rosa insieme a Dzeko e Mayoral, se i due dovessero rimanere. Potrà giocare con uno di loro oppure all'occorrenza anche spostato leggermente sulla sinistra partendo più da lontano, facendo rifiatare Mkhitaryan. Di certo ha caratteristiche - come l'attacco alla profondità - che mancavano al reparto offensivo della Roma. Un investimento importante nel quale però la Roma e Mourinho credono. Ora starà a lui ripagare la fiducia.