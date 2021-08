Mercato Roma, Xhaka è quasi un miraggio: le alternative da Koopmeiners a Zakaria

L'arrivo del centrocampista svizzero è sempre più lontano e i giallorossi devono pensare alle varie opzioni

Redazione

È stato più facile sbarcare sulla Luna 52 anni fa che far arrivare Granit Xhaka a Roma. Ad oggi, dopo un lungo corteggiamento, la trattativa per arrivare al centrocampista svizzero sembra stia tramontando. Troppa la differenza fra ciò che avrebbe speso la Roma (15 milioni di euro) e quello che chiedeva l’Arsenal (25 milioni) e stando così le cose i giallorossi devono necessariamente trovare delle alternative. I nomi che circolano non sono nuovi nel mercato della Roma e la prerogativa è che abbiano caratteristiche simili a quelle di Xhaka, prima scelta di José Mourinho per il suo centrocampo: capacità di contrasto, regia, passaggi brevi e lunghi. Uno dei profili più simili allo svizzero è quello di Teun Koopmeiners, capitano dell’AZ Alkmaar. Centrocampista olandese, 23 anni, una vita nello stesso club fin dalle giovanili, discorso che a Roma evoca piacevolissimi ricordi. Profilo interessante, giovane e di prospettiva, sul quale però c'è anche l'interesse forte dell'Atalanta. La prospettiva di giocare la Champions con i bergamaschi potrebbe essere stimolante, dall'altra la possibilità di essere allenati da José Mourinho potrebbe esserlo altrettanto. Il calciatore è l'alter ego di Xhaka, più giovane di 6 anni dello svizzero, con un costo di circa 18 milioni di euro. A livello muscolare ha qualcosa in meno di Xhaka, così come per esperienza internazionale. L'olandese è stato il punto di riferimento dell'AZ per diverse stagioni, soprattutto nella scorsa dove ha realizzato diciassette gol e sette assist in quaranta partite ufficiali la scorsa stagione.

Delaney, quantità e duttilità

Un altro nome è quello di Thomas Delaney del Borussia Dortmund. Danese, classe 91, ha ben figurato nell'ultimo Europeo. È un centrocampista difensivo con capacità di manovra e di regia, viene utilizzato prevalentemente come mediano ma in casi di necessità è stato schierato come interno di centrocampo. Un profilo che lo ricorda è quello di Mascherano, con il quale condivide il poco feeling con la porta avversaria. Per il danese, prima dell'arrivo al Borussia, esperienze in patria con il Copenaghen e in Bundesliga con il Werder Brema. I 30 anni potrebbe essere un un ostacolo, non il cartellino considerando anche il contratto in scadenza nel 2022. Si può portare a Roma per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Il terzo nome della lista alternative di Tiago Pinto è quello di Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach. Nazionale svizzero come Xhaka, è un calciatore di origine congolese e sudsudanese e piace anche al Napoli che lo segue da tempo. È un centrocampista veloce e duttile che può rivestire più ruoli come quelli di mediano, regista o in caso di necessità può essere anche abbassato nella linea di difesa. Ha 25 anni e questo è un aspetto interessante ma il costo del suo cartellino potrebbe essere un ostacolo, considerando la sua valutazione di 30 milioni di euro. Il suo contratto scade, così come per Delaney, nel 2022, e questo forse potrebbe agevolare la trattativa.

Sogno Douglas Luiz

L'alternativa preferita da staff e dirigenza sarebbe quella legata al nome di Douglas Luiz dell’Aston Villa. Brasiliano classe 98, visionato anzitempo dallo stesso Mourinho ai tempi del Tottenham ma in questo caso per portarlo a Roma le condizioni sono chiare: la società londinese vuole un pagamento immediato e non scende dai 30 milioni di euro richiesti. Allo stato attuale senza le partenze degli esuberi Tiago Pinto non può accontentare le richieste dei Villans.

Davide Mordacchini