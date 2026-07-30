Franco Mastantuono è in uscita in prestito dal Real Madrid, probabilmente in prestito. E secondo l'esperto di mercato Matteo Moretto quello dell'argentino sarebbe un profilo seguito non solo dalla Fiorentina, ma anche dalla Roma di Gasperini che potrebbe cedere Soulè al Milan. Una pista da tenere in considerazione, nonostante il calciatore voglia tornare a giocare al River Plate. Ma i madrileni vorrebbero che lo stesso crescesse in Europa, e giocasse con una certa continuità. Il Real ha detto di no al prestito al River, ma apre ad altre soluzioni in Europa magari inserendo il diritto di riscatto.