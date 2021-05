Roma divisa tra Mourinho e derby. Fonseca: “Lascio il club con orgoglio”

Lo "Special One" offusca la gara con la Lazio in programma domani: spuntano una via e una birra dedicate al portoghese. Fonseca parla in conferenza stampa, la Primavera batte 3-2 il Torino ed è momentaneamente prima

Paolo Franzino

Mourinho offusca Roma-Lazio. Nazionale: convocati Karsdorp, Kluivert e Ibanez

Primavera, Torino-Roma 2-3: decide Tall al 94'

La Primavera di Alberto De Rossi, infine, è tornata a vincere in campionato dopo cinque pareggi di fila. I giallorossi, momentaneamente primi in classifica, hanno battuto 3-2 il Torino grazie alle reti di Buttaro, Bamba e Tall. Decisivo il gol di quest'ultimo, arrivato al minuto 94. “Abbiamo meritato, vincere così fa effetto”, il commento del tecnico.