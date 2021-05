Stramaccioni: “Mourinho porta entusiasmo, ma senza giocatori può fare poco”

L'ex tecnico: "Lo Special One è l'allenatore più importante venuto ad allenare la Roma. La grande sfida è attirare calciatori senza sicurezze e senza le coppe che contano"

Andrea Stramaccioni, ex tecnico del settore giovanile della Roma, è intervenuto a "Sky Sport 24". Queste le sue dichiarazioni sulla squadra giallorossa, in particolare sul nuovo allenatore José Mourinho: "Ha portato grandissimo entusiasmo, una carica incredibile, possiamo dire che è l’allenatore più importante che viene ad allenare la Roma nella sua storia, insieme a Fabio Capello. Credo che sia quello che serviva alla piazza anche a livello motivazionale. Roma vive di entusiasmi, anche di eccessi. Non voglio fare il guastafeste, ma senza i giocatori adeguati può fare poco. La grande sfida, forse nell’anno più difficile degli ultimi 20 dal punto di vista finanziario, è costruire una squadra e attirare giocatori alla Roma senza sicurezze e senza le coppe che contano. C’è entusiasmo, ma c’è anche grande voglia di capire cosa seguirà e i calciatori che verranno messi in mano a Mourinho".