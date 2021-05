A Roma spunta “via José Mourinho”: nella capitale febbre da Special One – FOTO

Ecco l'ennesima dimostrazione d'affetto dei romanisti per Mou. I primi di giugno lo sbarco nella capitale

Il gelato, la pizza, il murale, i santini e adesso anche una via. La febbre per l'arrivo di José Mourinho a Roma è già altissima. L'ultima trovata dei tifosi è stata affiggere la scritta "Via José Mourinho" con la didascalia Special One, al posto della targa di via dei Chiavari. È solo l'ennesima dimostrazione di affetto per l'allenatore, atteso per tirare fuori dai problemi i giallorossi dopo anni di delusioni. Il suo arrivo a Roma è previsto per i primi di giugno. Al momento José sta studiando la rosa giallorossa (ieri ha pubblicato un video che lo ritraeva intento ad analizzare le caratteristiche di Calafiori) nella sua casa di Londra. Lo hanno raggiunto Ryan e Dan Friedkin, per fare il punto sulla rosa e progettare le mosse di mercato. Domani l'ultimo derby di Fonseca, che precederà la settimana finale del suo mandato. Poi sarà Mourinho show.