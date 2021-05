Trigoria, Dzeko e Pinto inaugurano il campo Amadei – VIDEO

Le parole del gm: "Mi sono bastati 4 mesi qui per capire il ruolo importante che ha avuto nel club"

Questa settimana a Trigoria è stato inaugurato il nuovo campo intitolato ad Amedeo Amadei. All'evento presenti il gm romanista Tiago Pinto e Edin Dzeko, che in questa stagione ha raggiunto e superato per numero di gol proprio lo storico attaccante. Queste le parole del general manager portoghese: "Mi sono bastati 4 mesi qui per capire il ruolo importante che ha avuto nel club". E quello di Dzeko: "Per me è un onore aver raggiunto un campione come Amedeo Amadei". Infine, il commento commosso da parte del nipote: "Ringrazio la Roma a nome di tutta la mia famiglia".