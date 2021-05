Karsdorp tra i pre-convocati della nazionale olandese per l’Europeo

Il terzino presente nella lista decisa dal ct de Boer

Dopo la convocazione di Justin Kluivert con l'Under 21 per l'Europeo di categoria, arriva anche quella di Rick Karsdorp con la nazionale maggiore. Il terzino della Roma è stato infatti inserito nella lista provvisoria dei convocati per Euro 2021: un bel premio per l'ex Feyenoord, che quindi torna negli Orange a quattro anni dalla sua ultima presenza (Bulgaria-Olanda 2-0). Oltre a Karsdorp, ci sono pure l'ex romanista Stekelenburg e i calciatori della Serie A Hateboer, de Ligt, de Vrij e de Roon. La Roma ha celebrato la sua convocazione con un tweet