Vincere il derby per l’onore: Fonseca prova a scacciare il “record” dei perdenti

Se non vincesse con la Lazio, il portoghese diventerebbe il terzo ad aver allenato in almeno due derby dell'era americana senza vincerne neanche uno. Luis Enrique e Andreazzoli gli unici in questa black list

L'avventura di Paulo Fonseca alla Roma si chiuderà senza trofei e questa è una certezza incontrovertibile. Ma il tecnico ha ancora una chance per non lasciare la capitale con un ulteriore record negativo: il tecnico portoghese rischia di diventare il terzo dell'era americana ad aver "giocato" almeno due derby, senza portarne a casa neanche uno. In questa speciale black list ci sono Luis Enrique, che ha perso tutte e due le stracittadine nella sua unica stagione alla guida della Roma, e Andreazzoli, che da subentrante a Zeman ha conquistato un pareggio per 1-1 in campionato e la nefasta sconfitta in finale di Coppa Italia. Fonseca sarà in panchina domani per il suo quarto derby. Con lui la Roma ha ottenuto due pareggi, entrambi per 1-1, e una sconfitta per 3-0 in questa stagione. Domani proverà a battere per la prima volta il collega Inzaghi, che ha chiuso davanti in classifica per il secondo anno consecutivo. Anche questo è un record negativo che Fonseca sarà costretto a mettere in valigia.