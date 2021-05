A Roma nasce la birra dedicata a Mourinho: ecco la ‘Specialone’ – FOTO

Nel Quartiere Tuscolano, alla '16 Birra', è arrivata la Session Ipa intitolata all'allenatore portoghese

La Mourinho-mania continua a contagiare la capitale. Dopo i murales in giro per la capitale, la via intitolata, il gelato e la pizza dedicati al portoghese, spunta anche la birra. Un terremoto che ha investito anche la ristorazione romana, offrendo degli spunti imprenditoriali decisamente particolari. Alla '16 Birra', infatti, è nata la 'Specialone', la birra dedicata a José Mourinho."È stato un grande colpo, sapevamo che il suo arrivo avrebbe dato un grande risalto alla squadra e alla città quindi la notte stessa dell’annuncio del suo ingaggio abbiamo creato l’etichetta. Nel giro di una settimana abbiamo presentato la birra", spiega a 'Roma Today' il proprietario del locale del Quartiere Tuscolano. La Specialone è una Session Ipa di 3,8%, è disponibile in lattine da 33 cl - su cui è raffigurato il volto di un Mourinho nelle vesti di imperatore - e costa 6,50 euro. I tifosi della Roma che però non vogliono rinunciare alla classica 'spina', dovranno solo attendere qualche giorno per l'arrivo dei fusti. Quella dedicata a Mou non è l'unica birra speciale presente nel locale: c'è anche la 'Capitan 16', in onore di Daniele De Rossi.