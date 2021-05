Roma-Lazio, terminati i virtual ticket. Il club: “Sentiremo la vostra spinta”

"Tutto esaurito" allo stadio Olimpico grazie all'iniziativa "Inside the Derby". La società giallorossa ringrazia i propri sostenitori

La Roma annuncia il sold out dei virtual ticket per la partita contro la Lazio. Attraverso il proprio profilo Twitter, il club giallorosso ha ringraziato i tifosi che hanno acquistato i biglietti partecipando così all'iniziativa "Inside the Derby": "Terminati i virtual ticket per Roma-Lazio. Grazie a tutti i tifosi giallorossi per l'incredibile voglia di esserci vicini. Anche si tratta di un tutto esaurito virtuale, sentiremo la vostra spinta". Inizialmente i settori disponibili erano Curva Sud, Distinti e Tribuna Tevere, ma vista la grande richiesta nella giornata di ieri la società capitolina aveva deciso di aprire la vendita anche per la Tribuna Monte Mario.