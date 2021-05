Sneijder: “Mourinho è unico, ma bisognerà vedere che squadra gli costruiranno”

L'ex numero 10 dell'Inter sullo Special One: "In ogni caso è un valore aggiunto"

José Mourinho ha attirato grande curiosità e attesa nella Roma ma non solo. Soprattutto perché ci si aspettano colpi importanti sul mercato grazie al portoghese. La scelta dello Special One ha convinto praticamente tutti, ora l'unico interrogativo è relativo proprio alla campagna acquisti. Della serie: Mourinho è un tecnico vincente, ma ha bisogno della squadra. Anche Wesley Sneijder - top player dell'Inter del Triplete - ha espresso i suoi dubbi: "Mou è unico, è un bene che sia tornato in Italia. Non so se potrà vincere subito con la Roma, perché bisogna vedere che squadra gli costruiranno, ma José rimane un valore aggiunto", ha detto a 'gianlucadimarzio.com'.