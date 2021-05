Roma Primavera, De Rossi: “Abbiamo meritato, vincere così fa effetto”

Tall: "Ho avuto un brutto momento, ma la squadra e l'allenatore mi hanno aiutato. Essere è un giocatore di Alberto De Rossi è una fortuna"

Nel post-partita di Torino-Roma, ai microfoni di "Roma Tv" è intervenuto Tall, autore del gol decisivo per la vittoria sui granata. Queste le sue dichiarazioni:

TALL A ROMA TV

Il tuo gol è stato importantissimo per te e la squadra. Sì, è vero. Il mio ruolo è aiutare la squadra e vincere le partite. Ho avuto un brutto momento, ma la squadra e l'allenatore mi hanno aiutato. Essere è un giocatore di Alberto De Rossi è una fortuna, non è solo un allenatore ma un genitore.

Quanto ti fa felice il gol? Sono felice, il calcio è così. Se non siamo in un momento di buona performance, il mister deve fare le scelte. Faccio il giocatore e il mister fa le scelte, l'importante è che la squadra vinca.

Sarebbe stato incredibile se la Roma non avesse vinto oggi... Sì, succede. Siamo la sola squadra che perde i giocatori più maturi. Tutte le squadre che giocano contro di noi giocano come fosse una finale di Champions. Siamo tornati ad essere la capolista.

Ora testa più libera? Sì, certo. Come al solito, mi faceva male quando la squadra non vinceva".

Anche l'allenatore della Primavera Alberto De Rossi è intervenuto a “Roma Tv”. Queste le sue parole:

DE ROSSI A ROMA TV

Tall ha detto di essere fortunato per essere un tuo giocatore... Questo mi colpisce molto, sono bellissime parole. Sono contento che siano stati i giocatori dalla panchina a portare a casa i 3 punti. I 5 cambi sono determinanti e fanno la differenza. Oggi sono stati determinanti a tutti gli effetti. I giocatori che sono venuti dopo, come Tall o Felix, vengono assorbiti dal calore dei ragazzi a Trigoria. Non prendiamo giocatori solo forti tecnicamente, ma che hanno qualità come persone.

Il 2-2 sarebbe stato paradossale per quanto avevamo visto... Mi soffermerei sulla fase difensiva: il secondo gol non si può prendere. Non so più cosa dire, siamo molto sorpresi dal ripetersi di queste situazioni. Probabilmente è un difetto tecnico, difendere su un colpo di testa non ci riesce. Abbiamo meritato di vincere, ma sul 2-1 non può essere riaperta per il solito difetto. È un fastidio.

La vittoria può sbloccare la testa? Sì, ormai sono uomini e non ragazzi. Fanno ancora il campionato da ragazzi ma il campionato Primavera ha tutte le prerogative del campionato degli adulti: per vincere devi lottare dal primo all'ultimo minuto. Sono contento di aver fatto entrare ragazzi giovani, prepariamo così il terreno per il prossimo anno e non è da trascurare. Vincere così fa effetto, è stato veramente bello.