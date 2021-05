Ibanez convocato nella selezione olimpica del Brasile

Chiamata prestigiosa per il difensore della Roma, che parteciperà al torneo con i verdeoro e potrebbe tornare nella capitale dopo l'inizio della prossima stagione

Convocazione in nazionale per Roger Ibanez: il difensore della Roma è stato infatti chiamato nella selezione del Brasile che parteciperà all'Olimpiade di Tokyo. L'annuncio è stato dato su Twitter direttamente dalla Federcalcio verdeoro. I sudamericani sono stati inseriti nel girone D, assieme a Germania, Costa d'Avorio e Arabia Saudita: per Ibanez l'occasione di scendere in campo in una competizione importante e aumentare le sue presenze in nazionale. Al momento è a quota 6, con l'ultimo gettone che risale al 2019 (Argentina-Brasile 1-0). Il torneo finirà l'8 agosto: se i verdeoro riuscissero ad arrivare in finale, Ibanez potrebbe tornare nella capitale a stagione già iniziata.