Roma-Lazio, arbitra Pairetto: quinto incrocio stagionale

Rese note le designazioni per la 37esima giornata di Serie A

Rese note le designazioni arbitrali dell'Aia per la penultima giornata di campionato. Il derby, in programma sabato alle 20.45, è stato affidato a Pairetto , impegnato al Var nella sfida di mercoledì tra Inter e Roma. Gli assistenti saranno Bindoni e Rangetti. Il quarto uomo sarà Di Martino. Al Var c'è Aureliano, mentre l'AVar sarà Vivenzi.

PRECEDENTI - Pairetto arbitra la Roma per la quinta volta in stagione. I giallorossi con lui non hanno mai perso quest'anno, ma vengono da due pareggi consecutivi con Benevento e Sassuolo. Il bilancio generale con il fischietto torinese è positivo: sei vittorie, due pareggi e due sconfitte.