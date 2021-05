Olanda, l’elenco preliminare dei convocati per l’Europeo Under 21: c’è Kluivert

L'attaccante di proprietà della Roma dovrebbe partecipare alla fase finale della manifestazione

C'è anche Justin Kluivert nell'elenco preliminare dei 31 calciatori convocati dalla nazionale olandese per l'Europeo Under 21. Il calciatore del Lipsia, ancora di proprietà della Roma, è stato inserito nella lista dal ct Erwin van de Looi e dovrebbe quindi partecipare alla fase finale della manifestazione. L'Olanda, ai quarti di finale, incontrerà la Francia (il 31 maggio alle ore 18) e la vincente di questa partita affronterà in semifinale la migliore tra Danimarca e Germania. Kluivert, che in questa stagione ha realizzato 2 gol in 27 partite complessive, potrebbe tornare a Roma, dove ad aspettarlo c'è José Mourinho, suo grande estimatore.