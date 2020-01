Roma, caccia all’esterno e Ibanez si avvicina. Il Milan insiste per Under

Inizio di settimana all’insegna del sorriso per la Roma, uscita dal Ferraris di Genova con tre punti e tante certezze in tasca. Fonseca, apparso sorridente nel post gara, si gode i due gioielli Diawara e Pau Lopez, autori di un’ottima prestazione contro i rossoblù. Ma non solo, buone notizie arrivano anche da Spinazzola. L’esterno italiano ha risposto sul campo alle critiche ricevute – dopo una settimana tutt’altro che tranquilla – propiziando l’autorete del momentaneo 2-0. Ora per la Roma, ecco gli “iceberg” degni del miglior Titanic. Si parte mercoledì con la trasferta di Coppa Italia contro la Juventus (arbitra Rocchi), fino ad arrivare all’attesissimo derby di domenica contro una Lazio lanciatissima.

MERCATO – La Roma è a un passo da Ibanez. Petrachi e gli agenti del centrale brasiliano si sono incontrati a Trigoria per sistemare gli ultimi dettagli prima della fumata bianca. Nonostante rimanga viva la fiammella della speranza per Politano, il ds giallorosso continua la caccia al sostituto di Zaniolo. Oltre alla tentazione Januzaj, nelle ultime ore si sono intensificate le voci su Idrissi e Dilrosun. Sul fronte uscite, la Roma ha avanzato una richiesta di 10 milioni al Fenerbache per Cetin mentre Antonucci è stato chiesto in prestito dal Vitoria Setubal. In bilico anche la stuazione Under. Interessante retroscena svelato Tackle in onda su NSL: Il PSG aveva avanzato un’offerta da 60 milioni per Zaniolo. Per le giovanili, è arrivata l’ufficialità dell’arrivo di Jurgens con la formula del prestito con diritto di riscatto

ALTRO – Continua l’attesa in vista del cambio di proprietà. Ma c’è che qualcosa che turba la serenità dell’ambiente giallorosso: le voci di un interessamento di Pallotta all’acquisizione del pacchetto di maggioranza di un club che milita in Premier League non sono state gradite da Friedkin. Chi non sorride in questo lunedì è sicuramente la Roma Femminile. Le ragazze di Betty Bavagnoli sono state sconfitte in rimonta dal Milan per 3-2, con l’allenatrice che a fine partita ha dichiarato: “Abbiamo concesso troppo”. Nel post gara, ha preso parola anche Vanessa Bernauer: “Sono molto delusa”.