Coppa Italia, le quote sorridono alla Juve: la vittoria della Roma a 5,75

Nonostante la vittoria in Serie A con il Genoa, le quote non sorridono alla Roma pensando soprattutto all’impegno di Coppa Italia con la Juventus. Secondo quanto riporta l’agenzia specializzata agipronews la vittoria dei giallorossi allo Stadium nei tempi regolamentari sarebbe quotata addirittura a 5,75. La vittoria bianconera nei 90 minuti viene pagata invece soltanto 1,53 volte la posta. Il pareggio, che vorrebbe dire quindi tempi supplementari, ha una quota di 4,50. Parlando invece dei risultati esatti, l’1 a 0 a favore della Juventus verrebbe pagato 7,25 volte la posta, mentre per chi volesse scommettere sullo 0 a 1 avrà a disposizione una super quota pari a 16.