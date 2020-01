Femminile, Milan-Roma 0-1: THOMAS. Inizia la ripresa – LIVE

Comincia il girone di ritorno per le giallorosse di Betty Bavagnoli. Al Vismara di Milano, la sfida tra Milan e Roma (rispettivamente quarta e terza della classe) sarà importante per rimanere sulla scia della Fiorentina, seconda piazzata in questo momento nel campionato. Nelle ultime quattro partite le ragazze della Bavagnoli hanno riportato quattro vittorie, segnando ben 15 gol e subendone solamente uno. Occhi tutti puntati sulla grande ex della gara: Manuela Giugliano.

Tutti i risultati del campionato femminile

LIVE

SECONDO TEMPO

46′ – Bartoli lancia ancora Thomas sulla sinistra. La difesa si rifugia in angolo

46′ – Inizia la ripresa con il primo possesso giallorosso

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce il primo tempo. Roma avanti grazie al gol di Thomas al 20esimo

44′ – Cross di Bartoli, Bergamaschi devia in angolo. Roma chiude in avanti il primo tempo

41′ – Thorvaldsdottir dalla distanza va con il destro. Ceasar in due tempi blocca la sfera

38′ – Giacinti scatta sul filo del fuorigioco. Ceasar in uscita ferma l’attaccante

34′ – Bonfantini in area di rigore lascia partire il tiro. La difesa blocca

32′ – Punizione per la Roma. Traiettoria interessante che la difesa del Milan legge bene.

30′ – Serturini prova da lunga distanza. Blocca sicura Korneciova

27′ – Contropiede della Roma: Bernauer lancia Serturini. Buona uscita di Korneciova che spazza in fallo laterale

26′ – Pettenuzzo si complica la vita sul disimpegno. La giallorossa butta in fallo laterale. Milan in pressing

24′ – Tucceri dalla destra calibra male il cross. Ceasar alla rimessa

23′ – Pettenuzzo regala l’angolo al Milan. Sbagliato il suo retropassaggio a Ceasar

20′ – GOOOOLLLL!!! Da punizione Andressa mette in mezzo, Korenciova esce male e Thomas sfrutta l’occasione. Roma in vantaggio!

18′ – Spunto MilanBergamaschi in progressione si accentra, scarica a sinistra su Giacinti che cerca di metterla in mezzo. Ceasar interrompe

15′ – Manuela Giugliano lascia il campo per Egheberg

13′ – Primo calcio d’angolo per la Roma. Deviazione rossonera su cross di Erzen

8′ – Ancora Milan. Giacinti raccoglie da calcio d’angolo e prova per due volte la conclusione. Bartoli mura e la Roma esce

3′ – Fase di studio delle due formazioni

1′- L’arbitro Turrini fischia il calcio d’inizio

TABELLINO

Milan (4-3-3): Korenciova; Bergamaschi, Hovland, Fusetti, Tucceri; Conc, Jane, Heroum; Begic, Thorvaldsdottir, Giacinti.

A disp.: Piazza, Amaral, Carissimi, Zigic, Capelli, Salvatori, Tamborini, Vitale, Mauri.

All.: Maurizio Ganz

Roma (4-3-3): Ceasar; Erzen, Swaby, Pettenuzzo, Bartoli; Bernauer, Giugliano (15′ Egheberg), Andressa; Bonfantini, Thomas, Serturini.

A disp.: Pipitone, Soffia, Ekroth, Cunsolo, Ciccotti, Thestrup, Greggi, Coluccini.

All.: Benedetta Bavagnoli

Marcatori: 20′ Thomas (R)

Ammoniti:

Espulsi:

Arbitro: Turrini

Assistenti: Bianchi – Linari