Coppa Italia, Juve-Roma: domani alle 18 la conferenza di Sarri

Non c’è tempo per pensare al più quattro sull’Inter, soprattutto per Maurizio Sarri. La Coppa Italia infatti incombe e il tecnico toscano della Juventus si presenterà in conferenza stampa domani alle ore 18 direttamente della pancia dell’Allianz Stadium, proprio per presentare la sfida con i giallorossi. Sarà un’occasione tra le due squadre per ritrovarsi dopo la partita dell’Olimpico di qualche settimana fa, match in cui la Roma ha subito il pesantissimo infortunio di Nicolò Zaniolo.