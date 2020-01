Mercato Roma, nuovi contatti tra Boban e gli agenti di Under

Non si ferma il pressing del Diavolo per Under. Secondo quanto riporta calciomercato.com proprio in queste ore Boban avrebbe avuto un nuovo contatto con gli agenti dell’esterno giallorosso, che starebbe premendo per il trasferimento a Milano. Nonostante sia Fonseca sia Petrachi siano stati più volte chiari sulla posizione di Under, il suo futuro sembrerebbe tuttavia in bilico. Come già trapelato nelle scorse settimane, nell’operazione il Milan vorrebbe giocarsi la carta Suso, vista anche la necessità della Roma di rinfoltire la batteria degli esterni d’attacco dopo l’infortunio di Zaniolo.