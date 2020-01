Mercato, il Vitoria Setubal si muove per il prestito di Antonucci

Ferve anche il mercato in uscita in casa giallorossa. Secondo le informazioni raccolte dal portale specializzato tuttomercatoweb.com il Vitoria Setubal sarebbe tornato alla carica per Mirko Antonucci. Il trequartista di Fonseca sarebbe infatti alla ricerca di una piazza per avere più minuti e la società portoghese si sarebbe fatta avanti per avere il giocatore in prestito semestrale. Contatti avviati e trattativa che potrebbe decollare, nonostante su Antonucci si siano mossi in passato anche alcuni club di Serie B.