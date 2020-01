Ritorno di fiamma della Roma per Oussama Idrissi. Come riportato da Calciomercato.it –registrate le difficoltà sul fronte Politano – il ds Petrachi è pronto a fare sul serio per il classe ’96, esterno d’attacco in forza all’Az, già seguito dai giallorossi nel corso della scorsa sessione di mercato estiva. Un altro nome da tenere bene mente nella corsa al sostituto dell’infortunato Zaniolo.