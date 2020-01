Mercato Roma, occhi su Dilrosun. L’agente apre: “Nel calcio tutto è possibile”

Nuova pista di mercato per la Roma. Come riporta il portale belga Voetbal Primeur, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Javairo Dilrosun, olandese classe ’98 in forza all’Hertha Berlino. Un nome che stuzzica la fantasia del ds Petrachi, ancora alla ricerca di un esterno – complici le difficoltà incontrate per l’affare Politano – che possa riempire la casella lasciata vuota dall’infortunato Zaniolo. Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, l’agente del calciatore, Lorenzo Wouter, non ha chiuso le porte ai giallorossi: “Nel calcio tutto è possibile. Di certo lui si trova bene nel suo attuale club”.