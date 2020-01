Arriva l’ufficialità: Oliver Jurgens è un nuovo giocatore della Roma. Come riportato dalla Lega Serie A, i giallorossi hanno chiuso la trattativa con l’Hellas Verona per l’attaccante estone con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il classe 2003 verrà aggregato all’Under 17, con la possibilità di salire presto di categoria tra Under 18 e Primavera.