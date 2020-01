Roma Femminile, Bernauer: “Sono molto delusa. Continuiamo a lavorare duramente”

Vanessa Bernauer, calciatrice della Roma Femminile, è intervenuta ai microfoni di Roma TV dopo la brutta sconfitta contro il Milan, subita dalle giallorosse dopo essere state in vantaggio per 2 a 0. Queste le sue parole: “Non so cosa sia successo, in questo momento è difficile trovare le parole giuste. Sono molto delusa. Stavamo controllando la partita e invece poi qualcosa è cambiato, è mancato l’ultimo gol. Abbiamo iniziato bene e giocato bene, stavamo sul 2-0 e poi invece la partita è cambiata. Dobbiamo continuare a lavorare duramente per evitare che ricapiti. Abbiamo comunque dimostrato di poter giocare anche con le squadre più forti, dobbiamo imparare e crescere ancora di più. La prossima partita contro la Fiorentina vogliamo vincerla”.