Mercato Roma, si triplica la concorrenza per Januzaj

Concorrenza serrata quella per il talento della Real Sociedad Januzaj. Secondo le informazioni riportate sul sito del quotidiano Mundo Deportivo sul talento belga ex United non ci sarebbe soltanto la Roma, ma anche un trittico di club: due della Serie A e uno della Premier. L’obbiettivo del giocatore sarebbe quello di continuare a trovare sempre più spazio per puntare fortemente all’impegno europeo con il Belgio ma, nonostante i movimenti intorno a lui, alla Real Sociedad non sarebbero ancora arrivate offerte ufficiali.