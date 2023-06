Mourinho punito con 10 giorni di squalifica. Obiettivo plusvalenze ad un passo

La sentenza per lo Special One è una batosta dolorosa. Dal mercato arrivano buone notizie sul fronte cessioni, mentre prosegue la caccia ai nuovi volti della prossima stagione. Dalle possibili alternative a Frattesi, al rinforzo per la porta

Abraham prosegue la riabilitazione. Dybala si gode New York

Durante il calciomercato, con lo stop dei campionati, i calciatori si godono qualche momento di relax prima di ricominciare a fare sul serio. Chi ci sta mettendo tanta sofferenza e sudore è Tammy Abraham, che post infortunio prosegue a lavorare sodo per un recupero che resta ancora molto lontano. Zalewski, invece, andando dal podologo ha trovato la compagnia anche di Francesco Totti. C'è chi, invece, prova a divertirsi in vacanza come Paulo Dybala, che in compagnia della sua compagna, sta visitando New York. A proposito di visite, a Trigoria, c'è stata quella dell'indimenticabile Aldair che ha sottolineato il grande rapporto che lo lega ai colori giallorossi. Il club capitolino, intanto, si muove anche per rafforzare la sezione women, con l'arrivo della Feiersinger. Per quanto riguarda invece i giovani, prosegue il lavoro della società con Vincenzo Vergine che ha sottolineato l'importanza di avere dei ragazzi che possano diventare grandi risorse per la Roma.