La Roma ripensa a Rui Silva: il Betis pronto a cederlo dopo il rinnovo di Bravo

La Roma non perde di vista neanche la situazione portieri. Mourinho non ha grandi garanzie tra i pali considerando le stagioni di Rui Patricio e Svilar, ma ad ora tutti i possibili obiettivi importanti stanno pian piano sfumando. Ma i radar restano accesi anche all'estero, dove può tornare in orbita un giocatore già seguito mesi fa. Si tratta di Rui Silva, estremo difensore del Betis che in questa stagione ha giocato 26 partite in campionato più 2 in Europa League, senza affrontare però la Roma nel girone. A riportarlo è 'TNT Sports', che ne parla in relazione al rinnovo di Claudio Bravo, che ha prolungato il contratto con gli andalusi. E la società, infatti, ora starebbe meditando la cessione proprio di Rui Silva, classe '94 portoghese in scadenza nel 2026. Era stato accostato alla Roma già nel 2021, proprio per l'arrivo di Mourinho a Trigoria, quando si stava svincolando dal Granada. Poi è arrivato l'accordo con il Betis e dopo due anni potrebbe arrivare già la separazione. I giallorossi possono pensarci di nuovo, anche perché in Spagna parlano di un'offerta dei biancoverdi per Sebastiano Desplanches, talentuosissimo portiere vicecampione del mondo con l'Under 20 azzurra, classe 2003 cresciuto nel Milan.