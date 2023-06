Roma, missione plusvalenze quasi compiuta: ecco come raggiungerà i 30 milioni

Il 30 giugno è alle porte. Trenta come i milioni di plusvalenze che la Roma era ed è chiamata a raggiungere con ancora un paio di giorni a disposizione. Trenta o comunque giù di lì, circa 28. Il più in realtà è fatto, perché Benjamin Tahirovic ha aperto le danze portando ben 5 milioni nelle casse giallorosse, tutte di plusvalore essendo cresciuto nel settore giovanile. A questi si sono poi aggiunti i 7 di Justin Kluivert (ceduto a 11 milioni totali al Bournemouth) e presto anche ufficialmente i circa 10 di altri due baby come Cristian Volpato e Filippo Missori. Rispettivamente +7,5 e +2,5 per un totale di 10. La somma fa arrivare il conto a circa 22 milioni di plusvalenze, a cui aggiungere gli spicci (circa 250mila euro) del riscatto di Ruben Providence da parte degli austriaci del TSV Hartberg. Aggiungendo poi altri bonus maturati in altre operazioni, tra cui quella di Nicolò Zaniolo, ecco che la fatidica cifra dei 28-30 milioni viene praticamente sfiorata. Mancherebbe ancora un passettino per completare al meglio l'opera, che può essere la cessione di Carles Perez al Celta Vigo. Lo spagnolo, arrivato nel 2020 per 12 milioni totali tra prestito e riscatto, è ancora a bilancio per circa 3 milioni. Per questo Tiago Pinto sta cercando di chiudere ad almeno 6 milioni rispetto ai circa 4 offerti dai galiziani, realizzando così almeno un paio di milioni di plusvalenza. In questo modo la Roma metterebbe la ciliegina al suo giugno di mercato, potendosi poi dedicare al prossimo mese senza questa spada di Damocle, cedendo con un po' più di potere e serenità in sede trattativa (vedi Ibanez e Spinazzola oltre agli esuberi Vina, Shomurodov e Villar) e acquistando i rinforzi 'pesanti' che servono a Mourinho. Leggasi in primis Scamacca a Frattesi, i due grandi obiettivi nel mirino.