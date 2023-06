Roma, da Sabitzer a Kamada: tutte le alternative a Frattesi per il centrocampo

Per questo sul taccuino di Pinto ci sono altri nomi per il centrocampo. Il mercato in entrata in quella porzione di campo non si fermerà ad Aouar. L'ultimo è quello di Sabitzer. L'austriaco è un profilo che piace a Mourinho e sarebbe perfetto per il gioco dello Special One. Non rientra nei piani del Bayern Monaco, il Manchester United ha deciso di non riscattarlo e il club tedesco potrebbe aprire ad un nuovo prestito. L'ostacolo maggiore è l'ingaggio del giocatore. A parametro zero c'è ancora l'occasione Kamada. Il giapponese si sta allontanando dal Milan ed è un vecchio pallino della Roma. L'ex Eintracht troverebbe Ndicka e l'ivoriano potrebbe metterci una buona parola.