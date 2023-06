Zalewski, i piedi in buone mani: è dal podologo con Totti

I due giallorossi si sono ritrovati in zona Eur dallo specialista che si occupa di diversi calciatori, da Rosi a Cerci passando per lo stesso Volpato

Passato e presente. Nicola Zalewski e Francesco Totti, ventisei anni di differenza ma anche tanto in comune. Il calcio, ovviamente, ma soprattutto la Roma di cui uno è stato bandiera e l'altro spera di imitarlo almeno in parte. Ma anche la cura del proprio corpo, fondamentale per chi è nel pieno della propria carriera dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Ecco perché oggi Zalewski e Totti si sono ritrovati non a Trigoria, bensì dal dottor Adriano Cotrone, medico podologo in zona Eur dove l'ex capitano si reca da diversi anni. "Leggenda e futuro", scrive pubblicando orgogliosamente lo scatto su Instagram insieme ai due giallorossi. Chissà che i due abbiano parlato anche del futuro dell'esterno polacco, che sembrava tra i possibili partenti sacrificati sull'altare delle plusvalenze e ora invece è più vicino alla permanenza.