Dybala si gode la vista su New York in volo: che siparietto con Oriana

La Joya e la sua compagna sono in vacanza in America e sui social i loro post fanno impazzire i tifosi. Con un elicottero privato i due hanno sorvolato sulla città, arrivando a pochi metri dalla Statua della Libertà

Paulo Dybala e Oriana Sabatini stanno trascorrendo qualche ora di vacanza in America, più precisamente a New York, dove si stanno regalando un po' di relax di coppia. I due, sempre molto social e attenti ad aggiornare con frequenza i propri fan, hanno postato su Instagram alcuni scatti del loro viaggio. Tra tutte le foto, quella più spettacolare vede la Joya e la sua compagna in volo, con un elicottero privato, su New York, a pochi passi dalla Statua della Libertà. Un'esperienza indescrivibile e piena di adrenalina. L'attaccante della Roma si è divertito a filmare le urla di paura di Oriana mentre sono in volo, con l'altezza che sale e il portellone del velivolo aperto su una vista spettacolare. "Il miglior video del giorno" è il commento di Dybala.