Caso Chiffi, 10 giorni di squalifica e 50 mila euro di multa a Mourinho

Una giornata di squalifica a José Mourinho per il caso Chiffi. Il Tribunale Federale Nazionale ha infatti deciso un turno di stop, da scontare ovviamente alla prima giornata del prossimo campionato, per lo Special One che era stato deferito dopo le frasi rivolte all'arbitro di Monza-Roma:"Direttore di gara scarso e poco empatico, il peggiore che ho incontrato in carriera. Ho arbitrato col microfono per proteggermi", aveva dichiarato Mourinho. Oggi a via Campania si è discusso il dossier dopo che ieri l'avvocato Conte - il legale della Roma - è stato ascoltato confermando l'intenzione del mister di non presentare le proprie scuse per chiudere la questione con un patteggiamento con multa. Per questo la decisione del TFN è stata di 10 giorni di squalifica, alla quale si aggiunge comunque una sanzione economica pari a 50mila euro. Il periodo di 10 giorni coincide con le prime due giornate di campionato, previste per 19/20 agosto e 26/27 agosto. Anche la stessa Roma è stata multata con 50 mila euro di ammenda. Lo stop al portoghese si aggiunge ai quattro già comminati dall'Uefa in ambito europeo. Nella prima partita della Serie A 2023/24, inoltre, mancheranno in campo sia Dybala che Pellegrini ma non solo. Oltre a Mourinho, infatti, erano stati già squalificati praticamente tutti gli altri componenti della panchina: il vice Foti, ma anche gli altri due collaboratori che in casi estremi hanno preso la guida della panchina a partita in corso. Si tratta del preparatore dei portieri Nuno Santos e il match analyst Michele Salzarulo. Dunque uno degli interrogativi principali a questo punto è anche a chi toccherà guidare all'esordio in campionato? Foti sarà fuori per aver rivolto ad un assistente espressioni ingiuriose, mentre il match analyst per aver avuto un battibecco con un calciatore dello Spezia. Santos è stato squalificato per aver rimediato la quinta sanzione. Paulo e Lorenzo erano invece diffidati e sono stati entrambi ammoniti nell'ultimo match di campionato contro i liguri.