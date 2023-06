Calciomercato, dalla Spagna: la clausola di Morata è di 20/30 milioni

La cifra è valida solo per il mese di luglio. Milan e Roma che potrebbero virare su altri obiettivi

Morata è il principale obiettivo in attacco del Milan e piace anche alla Roma. Lo spagnolo vuole restare all'Atletico, ma è pronto anche ad ascoltare offerte dall'Italia. Rossoneri e giallorossi restano alla finestra e dalla Spagna arrivano notizie sulla clausola presenta nel contratto dell'ex Juventus. Nelle settimane scorse si parlava di circa 10 milioni euro, mentre Relevo scrive che la clausola si aggira intorno ai 20/30 ed è valida solo nel mese di luglio. Milan e Roma in quel caso potrebbero virare su altri obiettivi. Piace Scamacca: l'ex Sassuolo ha detto sì al corteggiamento di Mourinho ma ancora non è stato trovato.