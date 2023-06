Abraham, prosegue la riabilitazione: il messaggio sui social dell’inglese

Tammy Abraham non vede l'ora di tornare in campo, ma dovrà attendere ancora diversi mesi. L'infortunio al ginocchio sinistro subito nell'ultima gara di campionato contro lo Spezia lo terrà lontano dal terreno di gioco fino ai primi mesi del 2024. Qualche settimana fa ha svolto l'intervento a Londra e ha iniziato la riabilitazione. Oggi il numero 9 della Roma ha pubblicato una storia scrivendo: "Another day, another graft" (Un altro giorno, un altro innesto). Continua il lavoro per il centravanti giallorosso che dovrà aspettare tante settimane prima di tornare a correre. Intanto si gode qualche giorno di vacanza e prosegue il recupero. Nei giorni scorsi aveva pubblicato dei video mentre si allenava in palestra e in piscina.