Solbakken piace all’Hoffenheim, Spinazzola può partire

Il norvegese fa parte di alcuni elementi della rosa non messi esplicitamente sul mercato, ma certamente non considerati punti fermi

Sondaggio dei tedeschi con l'entourage dell'attaccante ma nessuna offerta arrivata a Trigoria, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. Non solo gli esuberi, ma anche qualche elemento della rosa può dire addio ai colori giallorossi in estate: tra questi c'è Solbakken che piace in Germania. Per un mercato in uscita che si avvia alla conclusione, ovvero quello legato alla ricerca delle plusvalenze, ce n'è uno che partirà a luglio ma non avrà la stessa importanza che ha avuto questa prima fase di trattative volte a monetizzare. Gli esuberi che resteranno anche dopo il 30 giugno saranno quelli che Pinto cercherà di sistemare con più insistenza (Vina, Reynolds, Villar e Shomurodov) seguiti da Karsdorp che ha ormai chiuso il suo rapporto con squadra e città.