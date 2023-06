Sulle plusvalenze obiettivo raggiunto

Missione compiuta. Pinto è a una manciata di milioni dall'obiettivo prefissato con l'Uefa per le plusvalenze, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. La chiusura arrivata nel pomeriggio di ieri dell'affare che porterà Volpato e Missori al Sassuolo per un totale di 10 milioni di euro, porta la Roma a circa 24 milioni realizzati con le cessioni. La quota da raggiungere era fissata a poco meno di 30, una cifra quindi che permette a Pinto di potersi di fatto ormai lasciare alle spalle il problema delle cessioni. Negli ultimi giorni, ovviamente, si continuerà a lavorare sulla trattativa che dovrebbe portare Carles Perez al Celta Vigo. Il braccio di ferro con gli spagnoli continua da settimane, con un'offerta da 5 milioni rifiutata (richiesta sui 7), ma il lavoro fatto da Pinto con i giovani potrebbe permettere ai giallorossi di ammorbidire le posizioni e trovare la quadra per permettere all'attaccante di tornare in Liga. L'operazione chiusa ieri con il Sassuolo , in ogni caso, rappresenta un'altra trattativa molto redditizia per le casse del club. I neroverdi hanno pagato 7.5 milioni di euro Volpato (sul quale Pinto è andato leggermente incontro a Carnevali) e 2.5 milioni Missori. Su entrambi i calciatori la Roma ha mantenuto il 15% sulla futura rivendita, senza però inserire nessuna clausola di recompra. Una consuetudine quella, che negli anni si è andata decisamente perdendo.