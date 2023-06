Roma-Sassuolo: l’accordo mette a posto i conti

Dopo giorni di trattative, la società giallorossa e il Sassuolo hanno definito i dettagli del doppio trasferimento. Di ritorno dalla trasferta londinese, Tiago Pinto ha incontrato a Milano l’a.d. emiliano Carnevali e il d.s. Rossi: la distanza di un milione tra la richiesta e l’offerta è stata colmata. La Roma incasserà 7,5 milioni per il cartellino di Volpato e 2,5 per quello di Missori. La società giallorossa manterrà il 15% su una eventuale futura rivendita.

Una formula simile a quella utilizzata per Davide Frattesi, su cui la Roma vanta il 30%. Nell’incontro si è parlato anche del centrocampista: la Roma non parteciperà ad aste ma rimane comunque alla finestra nel caso in cui Inter (in vantaggio) o Milan non dovessero chiudere.