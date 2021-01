Dzeko isolato, fascia a Pellegrini. Reynolds negativo: pronto lo sbarco a Roma

Spossata dal caso-Dzeko e con un occhio al mercato, la Roma prosegue il proprio avvicinamento verso la delicata sfida con il Verona. I giallorossi si sono ritrovati anche oggi a Trigoria privi di diversi big, tra cui l’attaccante bosniaco, ancora ai ferri corti con Fonseca e in attesa di capire cosa gli riserverà il futuro. La strada della riconciliazione allo stato attuale è complicata, così come trovare una destinazione in linea con le sue ambizioni.

Il club, che chiuderà presto l’accordo con New Balance per lo sponsor tecnico, studia una via di risoluzione e, intanto, pone la consueta grande attenzione ai temi extra campo, tra lo sviluppo della propria Academy come quella di New York e le iniziative per il sociale. Dall’America arrivano poi buone nuove sul fronte Reynolds: il terzino infatti si è negativizzato e adesso, dopo ulteriori controlli doverosi per la burocrazia statunitense, prepara la valigia per sbarcare nella Capitale, verosimilmente tra venerdì e sabato.

La Roma ruoterà intorno a Pellegrini: lui si preserva e intanto è pronto per la fascia

Momento d’oro per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista, che presto vestirà al braccio la fascia di capitano in via definitiva, oggi ha svolto seduta differenziata programmata, nessun allarme in vista di domenica sera. Il numero 7 ci sarà, ma dovrà stare attento a non farsi ammonire vista l’entrata in diffida confermata dal Giudice Sportivo: un giallo gli costerebbe la Juventus.

Lorenzo sa di essere ormai al centro del mondo Roma e intanto ne approfitta per guadagnarsi ulteriori consensi dai tifosi, commentando la foto di un piccolo tifoso entusiasta per il suo nuovo apparecchio per i denti tutto giallorosso. A Trigoria, insomma, sembra giunto il momento del passaggio di consegne. Un ritorno al passato romano e romanista, sulle orme di Totti e De Rossi: la strada è tanta, così come la speranza (augurandosi non finisca come la storia di Rosi con il Perugia).

Attesa El Shaarawy, la porta è un enigma. Bove resta

Sul mercato non è stata una giornata caratterizzata da forti scossoni. I tifosi dovranno attendere ancora prima di riabbracciare definitivamente Stefan El Shaarawy, risultato ancora positivo al Covid. Slittano le visite mediche, ma l’affare non è a rischio. Il club, intanto, pensa anche al futuro e in attesa dello sbarco nella Capitale di Reynolds toglie dal mercato il giovane Bove.

Per il futuro una questione da risolvere sarà quella relativa al portiere. Mirante scalpita per rientrare ma non è più una garanzia, Pau Lopez si è giocato male le sue carte e anche lo storico preparatore Savorani è più vicino a lasciare la Capitale. Non rientrerà di certo Olsen, che Ancelotti vuole tenere all’Everton. Le mani della Roma, insomma, ad oggi sono un problema: spetterà, ancora una volta, all’indaffaratissimo Tiago Pinto risolverlo.