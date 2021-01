La Roma blinda Bove: richieste di prestito, ma per i giallorossi non si muove

Edoardo Bove resterà senza dubbio alla Roma. Il centrocampista, protagonista con la Primavera giallorossa e fresco di rinnovo di contratto fino al 2024, non cercherà una nuova sistemazione in questa finestra invernale di calciomercato. Come appreso da forzaroma.info il club ha deciso di trattenere il giocatore, nonostante le innumerevoli richieste di prestito avanzate da diversi club, tra cui anche uno di Serie B.

La frattura al piede che lo ha costretto ai box dalla scorsa estate è ormai alle spalle e il ragazzo già tornato a disposizione di mister Alberto De Rossi: nell’ultima sfida del campionato Primavera è partito dalla panchina. Bove vestirà la maglia della Roma almeno fino a giugno 2021 e sarà eventualmente valutato nel prossimo ritiro estivo.

I giallorossi credono fortemente nelle qualità del ragazzo, già convocato in prima squadra da mister Fonseca in occasione della sfida di Europa League con lo Young Boys, e vogliono riflettere con attenzione su di lui prima di decidere se trattenerlo o mandarlo a fare esperienza in un’altra squadra.