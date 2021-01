La Roma cambia capitano: fascia definitivamente a Pellegrini

Un nuovo corso per la Roma. Sarà infatti Lorenzo Pellegrini il capitano giallorosso, nel presente come nel futuro. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la decisione presa dal tecnico Fonseca sarà irrevocabile anche nel caso di una (al momento improbabile) riconciliazione con Edin Dzeko, al quale il portoghese non ha comunque intenzione di riconcedere i più alti gradi all’interno dello spogliatoio.

Il gm Tiago Pinto proverà comunque, a mercato concluso, a cercare una soluzione tra le parti. In ogni caso, Lorenzo Pellegrini in società ha convinto proprio tutti, guadagnandosi il rango di nuovo leader della Roma già a partire dalla prossima gara con il Verona.